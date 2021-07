Black Widow: Kevin Feige spiega perché il film è ambientato tra Infinity War e Civil War

Il fatto che Black Widow sia un prequel ambientato tra Avengers: Infinity War e Captain America: Civil War ha chiaramente delle ragioni specifiche, che il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha provato a spiegare durante un’intervista a Entertainment Weekly.

Queste sono le parole di Kevin Feige sul perché Black Widow sia ambientato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War:

Quando stavamo sviluppando il film, che sapevamo sarebbe uscito dopo Avengers: Endgame, ci siamo messi a parlare di diverse possibilità ed idee. Da sempre pensavamo che Black Widow dovesse uscire dopo la saga legata alle Gemme dell’Infinito. C’è un momento preciso in Civil War durante il quale Natasha parla con Tony Stark ed escono fuori dei frammenti del suo passato, così come in Infinity War quando lei ritorna a Edimburgo assieme a Sam Wilson e Steve Rogers.