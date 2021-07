Cursed: Netflix ha cancellato la serie TV con Katherine Langford

10—Lug—2021 / 11:37 AM

Deadline ha rivelato che la piattaforma streaming Netflix ha cancellato la serie TV fantasy Cursed, che ha avuto Katherine Langford come protagonista. Nonostante il progetto fosse piuttosto ambizioso, e nato da un romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, la piattaforma streaming ha deciso di non proseguire con il progetto.

Cursed è stato cancellato e non avrà una seconda stagione, e Netflix prosegue in questo modo la sua operazione di restyling, considerando che ha già cancellato anche un’altra serie ambiziosa come Jupiter’s Legacy.

Agli appassionati rimarranno comunque a disposizione gli episodi della prima stagione Cursed. Questa è la sinossi: