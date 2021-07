Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, una featurette sugli stunt “ninja” del film

Paramount presenta una featurette tutta dedicata alle spettacolari coreografie ninja e agli allenamenti costati al cast per realizzarle.

Combattimenti all’arma bianca, sparatorie, inseguimenti e, naturalmente, tanta azione in stile ninja: Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini non si fa mancare nulla, come vediamo nella nuova featurette rilasciata da Paramount.

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 21 luglio, vede Henry Golding nei panni del solitario Snake Eyes, che viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja e trova anche un posto da potere chiamare casa. Ma, quando i segreti del suo passato vengono svelati, l’onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino.

Basato sull’iconico personaggio dei G.I. Joe, Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini vede anche Andrew Koji nei panni di Storm Shadow, Úrsula Corberó in quelli de La Baronessa; Samara Weaving è invece Scarlett, Haruka Abe è Akiko, Tahehiro Hira è Kenta e Iko Uwais è Hard Master.

