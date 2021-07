Netflix punta sui podcast ed ha assunto una ex dirigente di Apple

A Netlix film e serie TV iniziano a stare strette. Il colosso ora punta anche sui podcast, un mercato – per usare un eufemismo – estremamente vivace, che vede non a caso l’interesse di sempre più big del settore, come Spotify.

Netflix ha scelto di scommettere su una veterana del settore, ossia N’Jeri Eaton che già era stata dirigente di Apple Podcast. La Eaton si occuperà del nuovo dipartimento Podcasting Operations, rispondendo direttamente al CMO Bozoma Saint John, a sua volta una ex dirigente di Apple.

Lo ricordiamo: Netflix in passato ha realizzato alcuni ‘companion podcast’ di alcuni dei suoi contenuti originali, come The Crown e The Irishman. Dei programmi di approfondimento con interviste al cast e retroscena dai dietro le quinte. Nulla escluda che Netflix un domani possa realizzare anche prodotti completamente originali e non legati ad altri medium.

Ma quello dei podcast non è l’unica terreno inesplorato in cui Netflix vuole addentrarsi. Qualche settimane fa si è parlato con insistenza di un interesse del colosso dell’intrattenimento per il mondo dei videogiochi, addirittura con il debutto di un abbonamento ad hoc sul modello di Apple Arcade. Sempre a giugno Netflix ha anche aperto il suo primo store dedicato al merchandising, con una predilezione per capsule collection in edizione limitata con vestiti e accessori dal gusto ricercato.