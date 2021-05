Netflix pensa al debutto nell’industria dei videogiochi

Netflix starebbe rapidamente formando una squadra per entrare nel mercato dei videogiochi, a rivelarlo è la rivista The Information.

Il mondo dell’intrattenimento in streaming non è sufficiente, Netflix vuole espandersi anche nel settore del gaming. L’azienda negli ultimi mesi avrebbe già contattato diversi veterani del settore, con l’obiettivo di formare una squadra per definire il debutto di Netflix nell’industria dei videogiochi.

Netflix aveva già fatto un piccolo passo con “Stranger Things 3: The Game“, che era stato commissionato ad un developer terzo dalla stessa azienda. Netflix per il momento guarda con interesse al modello Apple Arcade, un abbonamento dal prezzo contenuti per offrire all’utente un ricco bundle con videogiochi diversi

Per il momento i dettagli sono ancora pochi, non sappiamo se Netflix intende puntare su dei titoli originali, o se al contrario è più interessata a creare una nuova piattaforma dedicata al cloud gaming.

In quest’ultima ipotesi se la dovrebbe vedere con diversi servizi concorrenti, da Google Stadia a Xbox XCloud, per citare solo due nomi. Lecito chiedersi se ci sia spazio per un nuovo competitor, posto che parliamo di un mercato ancora acerbo e tutto fuorché consolidato. Oggi solo una minoranza dei giocatori usa i servizi di cloud gaming.