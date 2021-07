Mr. Corman: il trailer della serie di Apple TV+ con Joseph Gordon-Levitt

09—Lug—2021 / 10:08 AM

Joseph Gordon-Levitt si è completamente dato per lo sviluppo di Mr. Corman, la serie di Apple TV+ che lo vede protagonista, ma anche sceneggiatore, produttore e regista. Da poco è stato pubblicato il trailer di Mr. Corman.

Qui sotto potete vedere il filmato con il trailer dedicato alla serie TV Mr. Corman.

Il personaggio protagonista della serie è un sognatore che ha compromesso la sua carriera come musicista ed è diventato un insegnante scolastico di scuola elementare alla San Fernando Valley. Altri personaggi che ruoteranno attorno alla sua vita sono la ex fidanzata Megan (Juno Temple), e l’amico Victor (Arturo Castro). Corman deve fare i conti con ansia solitudine ed altre cose che oscurano il suo percorso di vita. La sua confusione, ed il fatto di non riuscire a riconoscere di essere un adulto lo porterà più volte a confrontarsi con gli altrettanto confusi millennial.

Gli altri membri del cast del progetto sono Debra Winger, Bobby Hall (aka Logic), Alexander Jo, Jamie Chung, Shannon Woodward, e Hector Hernandez.

Mr. Corman farà il suo debutto con i primi due episodi della serie su Apple TV+ il 6 agosto, con ogni episodio che verrà successivamente distribuito uno alla settimana.