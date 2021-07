L’App di dating Bumble ha aperto un ristorante, per gli appuntamenti nel mondo reale

Buble è la prima dating app ad aver aperto un ristorante. Si trova a New York ed è pensato per i primi appuntamenti degli utenti che si sono conosciuti con l'app.

Bumble, concorrente di Tinder, ha aperto un ristorante a New York. L’azienda vuole dare un incentivo in più a chi si è conosciuto sull’app, trasformando una conoscenza virtuale in un appuntamento nel mondo vero.

Bumble è nato nel 2014 da Whitney Wolfe Herd, che aveva già co-fondato Tinder anni prima. Oggi ha oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo. Bumble in questo ha battuto tutti i concorrenti: è la prima dating app ad aver aperto un ristorante dedicato agli utenti.

Il ristorante avrà 80 posti a sedere e si chiama Bumble Brew. L’inaugurazione è fissata per il 24 luglio. Servizio completo: dalla colazione al pranzo, passando per aperitivi – c’è un cocktain bar – e cene. C’è anche un patio esterno: è un primo appuntamento, nessuno ti caccia alla porta. La coppia può continuare a conoscersi in uno spazio riservato.

Non è la prima volta che Bumble tenta di conquistare il mondo reale. Sempre a New York aveva aperto i battenti anche Bumble Hive, uno spazio riservato agli utenti dell’app senza un vero e proprio servizio di ristorazione, ma con snack per gli ospiti e eventi dal vivo.

Bumble Brew riprende i colori dell’app, con spazi arredati in uno stile da classica tavola calda americana e un giallo che predomina tutte le pareti e gli arredi. Il sito non mostra i menù, ma le foto mostrano diverse pietanze: da caffé shakerati alla Starbuks, passando per ravioli (!), brioche e altri tagli di pasta. Del resto, il ristorante non è poi così lontano da Little Italy.

