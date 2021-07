Dante Comics & Games: un crowdfunding per il fumetto di Chiara Bonacini e Francesco Lancia

Chiara Bonacini e Francesco Lancia hanno fatto partire su Kickstarter il crowdfunding dedicato a Dante Comics & Games, una graphic novel dove le fiere dei fumetti e dei giochi vengono immaginate come se fossero un girone dell’inferno, in cui gli appassionati di questi eventi si ritrovano prigionieri di loop infiniti tra code e giochi dalle regole poco convincenti.

I due autori hanno detto sul progetto crowdfunding Dante Comics & Games:

Siamo sicuri che chiunque abbia vissuto queste fiere riconoscerà le tipiche situazioni rappresentate.

Questo progetto nasce da un sogno di Chiara Bonacini, novella fumettista, di portare alla vita il testo di Francesco Lancia, autore radiofonico e televisivo, trasformandolo in un fumetto e non solo. Il progetto ha infatti diabolicamente preso vita da solo diventando a tutti gli effetti la rappresentazione completa di tutto ciò che si può trovare all’interno della fiera stessa.

Il Kickstarter vuole donare infatti a tutti i sostenitori l’idea di essere stati davvero alla fiera di Dante Comics & Games, dove avranno acquistato qualunque cosa acquistabile in fiera: dal fumetto al gioco, fino alla tshirt, la shopper, il poster, senza farsi sfuggire il braccialetto e il pass: indispensabili per poter entrare negli stand.

Lo scopo iniziale è semplicemente raggiungere i fondi per poter stampare giochi e volumi per tutte le persone che desiderano condividere questa avventura, ma la speranza è riuscire a raccogliere tanto da poter prenotare uno stand alla fiera del fumetto per eccellenza: Lucca Comics & Games, e far conoscere questo bel progetto a più partecipanti delle fiere possibili.

Il crowdfunding è appena partito, e questo è il link di riferimento: https://www.kickstarter.com/projects/lowettina/dante-comics-and-games