American Horror Stories: il trailer dello spin-off di American Horror Story

09—Lug—2021 / 7:30 AM

Dopo un teaser e diversi poster ora è arrivato online il trailer di American Horror Stories, la serie spin-off di American Horror Story che riporta alcuni temi e personaggio del telefilm cult di Ryan Murphy. I primi due episodi della nuova serie faranno il loro esordio il 15 luglio su FX.

Ecco il trailer di American Horror Stories.

La pubblicazione del trailer ha rivelato anche diversi nomi del cast: stiamo parlando di John Carroll Lynch che vestirà i panni di Larry Bitterman, Naomi Grossman che farà Rabid Ruth, Billie Lourd sarà Liv Whitley, Matt Bomer farà Michael, e poi ancora ci saranno Aaron Tveit (BrainDead) come Adam, Kaia Gerber nei panni di Ruby, Sierra McCormick (A.N.T. Farm) come Scarlett e Paris Jackson (Star) farà Maya. Riguardo quest’ultima si era parlato di una sua apparizione in American Horror Story, ed invece sarà un membro del cast dello spin-off.

American Horror Stories è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso e conterrà episodi di un’ora incentrati su vari miti e leggende. La serie vedrà anche Sarah Paulson, una delle star preferite di American Horror Story, dirigere uno degli episodi dello spin-off.

Ryan Murphy e Brad Falchuk sono i produttori di American Horror Stories assieme a Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto. La serie è realizzata da 20th Television.