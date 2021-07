AMD: il CEO Lisa Su parla di quando finirà la carenza di scorte

La carenza delle componenti per PC continua ormai insormontabilmente da mesi, e sembra che la data di fine per questo pessimo non sia particolarmente vicina. Recentemente, la dottoressa Lisa Su, CEO di AMD, ha infatti approfondito la carenza dei processori, spiegando fino a quanto questa dovrebbe durare.

Si parla nello specifico del 2021, anno che sembra non offrirà alcun spiraglio di luce in merito. Non è stato specificato se, stando alle analisi, già all’inizio del 2022 la situazione del mercato dei processori sarà tornata normale. Per fortuna, come ripreso sulle pagine di Guru3D, ormai i prezzi stanno già iniziando a stabilizzarsi correttamente, almeno per quel che concerne la fascia media dei prodotti.

I dispositivi high-end infatti, come Ryzen 9 5900X e 5950X, sono ancora piuttosto introvabili, il che porta i prezzi a non scendere dopo la lievitazione degli scorsi mesi. Stando a quando dichiarato da Lisa Su, la situazione non sarà uguale per tutti i settori, ed è quindi possibile che la stabilizzazione del mercato arriverà quindi gradualmente.

Al momento, tutti gli utenti appassionati di PC gaming si trovano in una situazione alquanto difficile, vista l’impossibilità di munirsi dei componenti – o almeno della maggior parte di questi – al fine di completare i propri setup fissi.

Le considerazioni del CEO di AMD indicano (fra le righe) in ogni caso una potenziale risoluzione del problema, almeno per quanto concerne i prodotti dell’azienda rossa. Restiamo attualmente in attesa di ulteriori dettagli da parte di questa per scoprire quando la situazione sarà effettivamente migliorata e il mercato si sarà finalmente avviato verso la completa stabilizzazione.

