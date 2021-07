Adidas: in arrivo le cuffie ecosostenibili wireless nel 2022

Adidas RPT-02 SOL sono le nuove cuffie che il famoso brand di abbigliamento e calzature sportive ha intenzione di far uscire nel 2022. Si tratta di cuffie wireless ecosostenibili, realizzate con materiali riciclati.

Il progetto è stato rivelato da Gustaf Rosell a Digital Trends: il Chief Product and Innovation Officer di Zound Industries, una delle aziende dietro al progetto insieme ad Adidas e Marshall, ha rivelato queste RPT-02 come cuffie wireless fatte di materiali riciclati. Si tratta di veri e propri materiali riciclati, come bottiglie di plastica, fari, poliestere e imballaggi di vario genere.

Sempre in termini di ecosostenibilità, queste cuffie wireless saranno ricaricabili tramite fonte di luce solare (ma ovviamente potrete anche usare il classico cavo USB-C). La parte interessante legata alla ricarica con luce solare, è che in realtà il dispositivo sarà compatibile anche con altre tipologie di luce: per questo, seppur la luce solare sarà quella più performante, potrete utilizzare anche la luce interna.

L’obiettivo dei tre brand, ognuno specializzato in una parte del progetto, è quello di creare una cuffia wireless “eterna”, capace di riprodurre musica ininterrottamente senza staccarla per metterla a caricare con il metodo più classico.

Sebbene virtualmente quindi il risultato aspettato sia questo, comunque la durata della batteria prevista è di circa 80 ore (senza ricarica). Altre sfide legate alla produzione delle cuffie sono quelle legate al lato meccanico: l’obiettivo della joint-venture è infatti quello di avere un prodotto che dura anche nel tempo, quindi resistente e utilizzabile anche in ambienti avversi come palestra o all’aperto.

Le cuffie wireless RPT-02 SOL arriveranno in commercio nella prima metà del 2022 ad un prezzo che potrebbe oscillare tra i 200 e i 300 dollari. Anche il packaging del prodotto sarà ecosostenibile, in quanto utilizzerà carta riciclata, evitando completamente la plastica e i materiali inquinanti.