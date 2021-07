XTube: il sito per adulti chiuderà definitivamente a settembre

Il colosso del porno MindGeek ha annunciato la chiusura di XTube, storico sito dello stesso gruppo di Pornhub. Chiuderà definitivamente a partire dal prossimo settembre.

L’annuncio è arrivato in sordina, tant’è che sui profili social dell’azienda non è comparsa nessuna notizia. MindGeek si è limitata a fornire alcune spiegazioni di circostanza con delle FAQ create ad hoc.

L’annuncio della chiusura del sito per adulti arriva in un momento di estrema difficoltà per MindGeek, che l’anno scorso è stata costretta a rivedere interamente le policy di Pornhub, dopo le gravi accuse di aver per anni chiuso un occhio davanti a migliaia di casi di abusi, violenza sessuale e pornografia minorile. I guai legali continuano: a giugno 34 donne hanno fatto causa al sito, accusando MindGeek di aver ospitato per anni i video che ritraevano le violenze ai loro danni, nonostante le richieste di intervenire. Una delle donne che ha denunciato Pornhub ha dichiarato di essere stata vittima di revenge porn quando aveva appena 17 anni.

XTube è stato fondato nel 2006 ed è uno dei primi siti per adulti di grande successo, oltre che uno dei primi siti in assoluto a concedere agli utenti di caricare i video, portando ad un aumento di popolarità della pornografia amatoriale. Il sito chiuderà ufficialmente il prossimo 5 settembre.

Come ogni azienda tech, anche MindGeek valuta costantemente la sua offerta e i suoi prodotti, cercando di capire quale sia il modo migliore per offrire un ottimo servizio ai clienti. XTube ha sempre avuto una community molto appassionata ma di piccole dimensioni, crediamo che gli utenti e i creatori di contenuti potranno ricevere un servizio migliore usando gli altri siti del gruppo, dove potranno beneficiare di un pubblico più ampio e di una maggiore visibilità

ha spiegato un portavoce di Mindgeek al sito The Next Web.