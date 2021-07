TikTok anche per le offerte di lavoro, negli USA parte il test

La candidatura per il tuo prossimo posto di lavoro potresti farla su TikTok, o almeno è quello che spera ByteDance. Il social network ha lanciato un test pilota negli USA. Partecipano aziende del calibro di Target e Shopify, in totale sono 30 le compagnie che fanno parte della fase di test e per le quali gli americani potranno fare domanda usando l’app.

Il progetto si chiama TikTok Resumes e richiede che l’utente crei un video-curriculum. Il social raccomanda di non inserire informazioni personali, come il numero di telefono o le email. Il video verrà quindi inviato alle risorse umane delle aziende che hanno aderito all’iniziativa.

Molte delle posizioni di lavoro riguardano proprio TikTok: diverse aziende stanno cercando un content specialist incaricato di produrre contenuti ad alto engagement per il social. Altre aziende cercano dei produttori video, mentre non mancano nemmeno annunci per l’host di un podcast. Insomma, come avrete capito, si tratta di lavori estremamente adatti a questa insolita modalità di candidatura. Ci sono comunque delle eccezioni: alcune aziende cercano dipendenti per i loro negozi, mentre Shopify cerca un ingegnere informatico.

Curiosamente, ha aderito al progetto TikTok Resumes anche la WWE: cercasi nuova superstar da inserire nel roster di show come Smackdown e NXT.

La prima fase di test è stata aperta ieri e i candidati potranno mandare il loro video-curriculum entro il 31 luglio.