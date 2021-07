Microsoft prepara una risposta a DLSS e Fidelity FX Super Resolution?

Mentre il DLSS di NVIDIA e Fidelity FX Super Resolution di AMD fanno passi da gigante grazie al continuo supporto dei due colossi della tecnologia, sembra che stia arrivando una nuova soluzione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di migliorare le prestazioni in-game, e che si tratti di un competitor a dir poco agguerrito.

Si tratterebbe di una tecnologia sicuramente perfetta per Xbox Series X/S, e che si sposerebbe al meglio con la filosofia di Microsoft per i giochi su PC, piattaforma dove ormai finisce l’intera lineup di titoli sviluppati dagli Xbox Game Studios.

Di seguito, la descrizione tradotta dell’annuncio in questione:

Xbox sta facendo leva sul machine learning per creare algoritmi di rendering più efficienti e fornire alternative migliori. Il team della grafica di Xbox sta cercando un ingegnere che implementi gli algoritmi di machine learning nei software grafici per deliziare milioni di giocatori.

Sembra si tratti ancora di un progetto in divenire, e dovremo quindi aspettare una dichiarazione ufficiale per scoprire i dettagli in merito a quello che Microsoft potrebbe realizzare per utilizzare al meglio gli algoritmi di machine learning all’interno dei videogiochi. C’è da dire che le aziende “concorrenti”, AMD e NVIDIA, hanno già implementato le proprie le soluzioni in moltissimi titoli, e la lista cresce giorno dopo giorno.

Sulla scorta di ciò, Microsoft si troverebbe in un mercato già piuttosto bazzicato nel caso in cui finisse per produrre una semplice riproposizione del DLSS o del Fidelity FX Super Resolution, ed è facile pensare che questa punti sul rendere accessibile questo tipo di ottimizzazione, magari sfruttando DirectX.

Recentemente, abbiamo approfondito come secondo uno sviluppatore il Fidelity FX Super Resolution risulti particolarmente più facile da applicare nei videogiochi rispetto al DLSS. L’uomo è riuscito a includere nella propria opera la tecnologia di AMD semplicemente in qualche ora, ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.