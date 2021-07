I Molti Santi del New Jersey: trailer italiano del film prequel dei Soprano

I Molti Santi del New Jersey (The Many Saints of Newark, in originale) della New Line Cinema è il tanto atteso prequel de I Soprano, uno dei serial tv più amati e premiati di sempre: Warner Bros. ha appena rilasciato il trailer italiano del film, prossimamente nei cinema.

Il cast della pellicola, diretta da Alan Taylor, comprende Alessandro Nivola, Tony Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta e Vera Farmiga.

Questa la sinossi ufficiale:

Il giovane Anthony Soprano cresce in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, e diventa un uomo proprio mentre gangster rivali iniziano a insorgere e a sfidare l’onnipotente famiglia criminale DiMeo sulla città sempre più lacerata dal conflitto razziale. Dickie Moltisanti, lo zio che Anthony idolatra, è profondamente coinvolto dai tempi che cambiano e lotta per gestire le sue responsabilità, sia professionali che personali. La sua influenza sul nipote contribuirà a trasformare l’adolescente impressionabile nell’onnipotente boss mafioso che anni dopo arriveremo a conoscere: Tony Soprano.

