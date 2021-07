Amazon e Poste Italiane rinnovano l’accordo: garantite le consegne serali fino alle 20

Amazon e Poste Italiane saranno ancora alleate per le consegne dei prodotti sul territorio nazionale. L’accordo è stato rinnovato per un periodo di altri tre anni.

Poste Italiane mette a disposizione la sua flotta di corrieri, con consegne al cliente garantite fino alle 20 di sera e anche di sabato mattina nelle grandi città. Il precedente accordo poneva le 19:45 come limite per le consegne serali. Il corriere fornirà supporto anche sulle aree logisticamente più complesse, come le isole e il meridione, anche mediante l’uso della compagnia aerea Poste Italiane, con un potenziamento dei servizi di consegna già offerti.

Il nuovo accordo va a rafforzare l’impegno delle due aziende per lo sviluppo dell’e-commerce nel Paese e rispondere così alla crescente domanda dei clienti di tutta Italia

si legge in un comunicato congiunto.

Il precedente accordo, sempre triennale, risale al 2018. All’epoca le due aziende avevano pattuito condizioni simili. Sempre nel 2018 Amazon aveva anche ottenuto l’autorizzazione per effettuare le consegne in proprio, usando la sua flotta di corrieri — autorizzazione che era arrivata dopo una sanzione di 300.000 euro per aver effettuato consegne in assenza dei permessi.

Amazon in Italia si avvale anche della collaborazione di altri corrieri esterni, inclusi, tra gli altri, anche GLS, DHL, Energo e Bartolini. Poste Italiane copre anche i servizi di consegna programmata, oltre che le consegne presso i locker, gli armadietti ufficiali di Amazon.