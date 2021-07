TikTok è offline, impossibile connettersi per molti utenti

Come confermato dalle molteplici segnalazioni delle ultime ore, alcuni utenti non riescono a usare TikTok o a effettuare il login.

A partire da questa sera, l’amatissima app TikTok sta riscontrando alcuni problemi, come confermato da diversi utenti sul web, che in molteplici casi non riescono ad accedere all’applicazione o a sfruttare alcune determinate funzioni per intrattenersi come di consueto con i vari contenuti presenti.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il problema, e c’è da dire che momenti in cui le piattaforme vanno offline come questo sono all’ordine del giorno. Tuttavia, è certo che all’effettivo qualcosa di spiacevole sia successo, e che non si è trattata di una manutenzione programmata, almeno stando a quanto dichiarato.

Vi lasciamo qui di seguito la traduzione del post Twitter dell’account ufficiale di TikTok, il quale conferma che i tecnici stanno attualmente provando a risolvere i problemi che hanno afflitto l’app nel corso delle ultime ore.

L’app di TikTok sta attualmente riscontrando alcune problematiche, alle quali il nostro team sta lavorando velocemente per raggiungere una risoluzione. Grazie per la vostra pazienza!

Alcuni utenti potrebbero ricevere comunicazioni come “Server error” o “There is a small problem with the server, fixing it now.” In seguito ai tentativi di login, i quali non vanno in questo caso a buon fine, non permettendo neanche l’accesso alla piattaforma.

Restiamo ancora in attesa di scoprire quando la situazione si risolverà, consci del fatto che il colosso tecnologico riuscirà sicuramente a mettere una prezza al problema grazie ai suoi mezzi, per permettere ai fan di tutto il mondo di divertirsi come sempre con i contenuti della piattaforma.

Ci teniamo a specificare che i problemi potrebbero tuttavia non essere riscontrati da tutta l’utenza, e che alcuni potrebbero di conseguenza riuscire a usare l’app come sempre, senza notare particolari malfunzionamenti, all’infuori magari di qualche caricamento di troppo. Nel caso in cui vogliate quindi accedere alla piattaforma, vi consigliamo di fare comunque un tentativo per constatare la situazione.