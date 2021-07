The Suicide Squad: il teaser trailer ad un mese dall’uscita del film

Manca un mese all’uscita di The Suicide Squad, e l’occasione è stata sfruttata da James Gunn per lanciare il teaser dedicato che ha fatto da countdown al lungometraggio. In Italia l’uscita è prevista per il 5 agosto, mentre negli Stati Uniti arriverà il giorno dopo, il 6 agosto.

Ecco il teaser su The Suicide Squad dedicato ad un mese dall’uscita del lungometraggio.

Questa è la sinossi ufficiale di The Suicide Squad: