Star Wars: Visions, trailer italiano e info ufficiali sulla serie anime di Star Wars

È disponibile un contenuto video speciale (sottotitolato in italiano) dalla serie Lucasfilm Star Wars: Visions, che arriverà il 22 settembre in esclusiva su Disney+.

Durante l’Anime Expo Lite 2021, Disney+ ha annunciato i nomi dei sette studio di animazione giapponesi che porteranno il loro talento unico e la loro prospettiva in Star Wars: Visions, una collezione di cortometraggi animati targati Lucasfilm che arriverà in esclusiva su Disney+: ecco dunque la videopresentazione dell’antologia, con sottotitoli in italiano.

Gli studio anime annunciati sono Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru e Production IG. Ogni studio userà la propria animazione e il proprio stile narrativo per realizzare le loro personali visioni della galassia lontana, lontana.

Presenti all’evento, Jacqui Lopez di Lucasfilm (Executive Producer), James Waugh (Executive Producer), Josh Rimes (Executive Producer), Justin Leach di Qubic Pictures (Co-Executive Producer) e Kanako Shirasaki (Producer) hanno mostrato ai fan i nomi di ogni studio e un primo sguardo speciale alle ambientazioni e alla concept art, oltre a svelare i titoli e i primi dettagli di ogni corto.

Questo l’elenco degli episodi, con riportato a fianco lo studio realizzatore:

Kamikaze Douga – Il duello

Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Trigger – I gemelli

Trigger – Il vecchio

Kinema Citrus – La sposa del villaggio

Science Saru – Akakiri

Science Saru – T0-B1

Production IG – Il nono Jedi Come prima esperienza nel mondo dell’anime, ogni corto di Star Wars: Visions racchiude una sensibilità giapponese inconfondibile, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione di Star Wars. Fin dall’inizio, infatti, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro molte influenze, e queste nuove visioni esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione unico e la prospettiva di ogni studio anime. Tutti gli episodi di Star Wars: Visions saranno disponibili su Disney+ dal 22 settembre 2021.

