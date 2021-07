RTX 3000 Super in arrivo all’inizio del 2022?

La serie di schede video RTX 3000 di NVIDIA è riuscita per certi versi a colpire nel segno, rivoluzionando le potenzialità dei precedenti sistemi che presentavano un occhio di riguardo per tecnologie come Ray Tracing e DLSS, nonostante i molti problemi riscontrati. Il mercato delle schede video non se la passa infatti bene da diverso tempo, vista la scarsità di modelli a disposizione e i prezzi esorbitanti a cui i pezzi vengono ancora venduti.

Sembra che NVIDIA potrebbe tuttavia non solo risolvere presto il problema, ma anche rincarare la dose con un’inaspettata serie di RTX 3000 Super. Non è passato molto da quanto Lenovo, come ripreso anche sulle pagine di Videocardz, ha anticipato in una sua roadmap la possibile esistenza della serie RTX 3000 Super di NVIDIA, e un noto tipster potrebbe addirittura aver i piani dell’azienda in merito al lancio della nuova linea di schede grafiche.

L’indiscrezione è arrivata da Greymon55 sulla piattaforma di Twitter, il quale già in passato è riuscito ad anticipare importanti aventi nel campo della tecnologia. Stando a quanto dichiarato nel breve messaggio, sembra che la serie di schede video RTX 3000 Super potrebbe già arrivare sul mercato all’inizio del 2022, fra relativamente poco tempo, il che suggerirebbe allo stesso modo anche un annuncio piuttosto imminente da parte dell’azienda.

Ovviamente, c’è da specificare che si tratta ancora di sole indiscrezioni, e che solamente NVIDIA potrà confermare la questione con annuncio ufficiale. Fa riflettere tuttavia che il tipster abbia indicato che “La versione laptop della serie RTX Super sarà disponibile all’inizio del prossimo anno”, distanziandosi quindi dalla possibile serie mobile, che potrebbe avere invece una finestra di lancio programmata diversa.

Non sappiamo ancora in che modo quali schede della serie 3000 potrebbero ricevere una variante Super, ma sembra dai vari indizi che non manchi molto prima che la situazione venga chiarita.

NVIDIA preparing SUPER refresh of their mobile GPUs (videocardz.com)