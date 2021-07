Choetech sparisce da Amazon, rimossi tutti i prodotti

Sono sempre di più i brand che si trovano – da un momento all’altro – all’infuori della piattaforma di Amazon, che in alcuni momenti presta particolare attenzione per rimuovere i contenuti degli inserzionisti che violano alcune sue politiche. Sembra che non sia stato questo però il caso di Choetech, nota azienda che ha portato su Amazon decine di prodotti tecnologici, e che da un momento all’altro è sparita completamente dalla piattaforma.

Non è stata al momento rilasciata alcuna dichiarazione, e potrebbe all’effettivo trattarsi di un disguido che verrà magari risolto in breve tempo, ma ci sono brutte notizie per i fan che desideravano comprare nuovi prodotti targati Choetech su Amazon.

Il modus operandi della sparizione, completamente silenziosa e arrivata come un fulmine a ciel sereno, è lo stesso di quando il fenomeno avvenne con aziende come Aukey, ed è quindi possibile che Amazon abbia ritenuto alcune azioni di Choetech scorrette e si sia adoperata per rimuovere permanentemente i prodotti della compagnia dalla piattaforma.

Uno dei motivi principali che porta Amazon a bannare determinate aziende riguarda le recensioni per i prodotti, particolarmente tenuti sott’occhio da parte dell’azienda. Stando alle politiche a cui è necessario aderire per inserire le proprie inserzioni infatti, è in ogni modo vietato portare i consumatori a recensire i propri prodotti con pagamenti o regali di ogni tipo, e azioni come questa possono portare proprio alla chiusura degli account da venditore.

Non è detto che sia stato il caso di Choetech, e restiamo attualmente in attesa di ulteriori informazioni, ma che ci teniamo a precisare, potrebbero addirittura non arrivare, visto il processo severissimo di Amazon per queste situazioni.

