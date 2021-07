Amazon ti regala 6 euro: ecco come ricevere il buono sconto

Ritorna una delle più amate promozioni di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ti permette di ottenere un buono sconto da 6 euro. La buona notizia? Questa volta non è necessario effettuare un acquisto. Per rientrare nella promozione è sufficiente ricaricare il proprio saldo di 60€, che potrete spendere come e quando vorrete. Insomma, senza sforzi vi ritrovate con il 10% in più. Davvero niente male.

Avete tempo fino al 30 settembre per effettuare la ricarica e si può aderire con un solo account. I 6 euro di buono sconto verranno detratti automaticamente dal primo acquisto utile. Dopo aver fatto la ricarica ed aver ottenuto il credito, l’utente ha fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021 per usare il suo buono. Il buono può essere usato su un’ampia gamma di prodotti, ma ci sono delle importanti eccezioni (le stesse di pressoché ogni altra iniziativa simile di Amazon): niente prodotti venduti da terze parti, né Kindle o Fire o prodotti Warhehouse. Non è nemmeno possibile usare il buono per acquistare una gift card.

Gli unici requisiti per aderire all’iniziativa? Avere un account Amazon.it da almeno 12 mesi e non aver effettuato ricariche nel corso degli ultimi 36 mesi. Potete verificare la vostra idoneità nel link in fonte, dove trovate anche tutti i dettagli della promozione.