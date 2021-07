Twitter perde l’immunità in India: dovrà rispondere legalmente dei post degli utenti

In India Twitter dovrà rispondere legalmente dei contenuti caricati dai suoi utenti, lo ha deciso il Governo e ora la decisione finale passa ad un tribunale di Nuova Delhi. Il social ha perso l’immunità che normalmente viene offerta alle piattaforme tecnologiche, la stessa che negli USA viene garantita dalla Section 230 del CDA e che è alla base del corretto funzionamento del web per come lo conosciamo.

Nel resto del mondo, se un utente insulta una persona su Twitter, il social non ne risponde per diffamazione aggravata. L’unica persona che può essere citata in giudizio è l’autore del post, mentre il social network viene trattato per quello che è: una piattaforma neutrale e non un editore. Esistono delle eccezioni, ma la regola di base che è una piattaforma tecnologica non deve rispondere di ciò che dicono o fanno gli utenti, al netto degli obblighi di cooperazione con le autorità e di moderazione dei contenuti.

La perdita dell’immunità segna il culmine dei turbolenti rapporti tra il governo indiano e Twitter. A maggio le forze dell’ordine si erano presentate negli uffici locali del social network.

Il pomo della discordia? Una nuova controversa legge sull’IT. Legge che, tra le diverse cose, impone ai social di nominare una figura appositamente incaricata di assicurare il rispetto della nuova legge, cosa che Twitter ad oggi si è sempre rifiutata di fare. Da qui il grave provvedimento preso dal Governo.

La decisione del Governo dovrà essere convalidata dal tribunale di Nuova Delhi. In caso di un parere concorde con l’esecutivo, Twitter dovrà probabilmente staccare la spina alle sue operazioni in India.

Twitter non è l’unica piattaforma tech ad essersi scontrata con il Governo, WhatsApp ha impugnato la legge, sostenendo che metta a repentaglio il diritto alla privacy dei cittadini indiani.