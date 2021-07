Swavy, tiktoker di 19 anni, morto durante una sparatoria

In seguito a una tragica sparatoria, Matima Miller, conosciuto sulla piattaforma di TikTok come Swavy, è deceduto a soli 19 anni.

In America un tragico avvenimento ha portato via la vita a un ragazzo di 19 anni, noto sulla piattaforma di TikTok per i propri contenuti. Si tratta di Matima Miller, conosciuto maggiormente con il nome di Swavy, che come confermato dalle autorità locali è purtroppo scomparso nella giornata di lunedì dopo essere stato ferito da un’arma da fuoco.

Stando a quanto dichiarato dalle autorità di Wilmington, il ragazzo è purtroppo morto in ospedale in seguito al tragico incidente, e il tutto è stato reso noto solamente nella giornata di oggi. Sono arrivati infatti omaggi da parte di amici, seguaci, e soprattutto familiari, che hanno resto la tragica vicenda nota per chiarire la situazione creata.

Le indagini non sono ancora finite e non era confermato che fosse stato proprio Swavy a essere coinvolto nella sparatoria, in quanto l’identità del ragazzo morto a causa di una ferita da arma da fuoco non era stata ancora resa pubblicamente nota fino a oggi.

Stando a quanto dichiarato sulle pagine di Insider, la polizia non ha risposto ad alcuna domanda aggiuntiva e non ha potuto chiarire la situazione, visto che è ancora prematuro fornire dettagli in merito all’accaduto, almeno fino a che le indagini non verranno completate.

Una perdita purtroppo davvero dolorosa, vista in particolar modo la tenera età del ragazzo che ci ha lasciato come un fulmine a ciel sereno. La community che ha seguito fino a oggi il TikToker si è riunita per un ultimo addio a Swavy, arrivato su tutte le piattaforme, fra cui soprattutto YouTube e proprio TikTok.

Restiamo purtroppo ancora in attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito a quanto successo, i quali potranno arrivare solamente in seguito alle precise investigazioni delle autorità competenti del luogo, che come confermato in seguito alla dichiarazione ufficiale dell’accaduto verranno per fortuna presto rilasciati.