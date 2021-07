Richard Donner: i protagonisti de I Goonies ricordano il regista scomparso

Tra i film più famosi realizzati da Richard Donner c’è anche I Goonies, e considerando che il regista è appena scomparso, non poteva mancare il tributo dei protagonisti del film cult anni Ottanta. Sean Astin e Corey Feldman hanno condiviso su Twitter un messaggio in ricordo del regista.

Ecco le parole dei protagonisti de I Goonies sullo scomparso Richard Donner. Corey Feldman ha dichiarato:

Con il cuore spezzato condivido la notizia tragica della morte del mio caro amico, mentore e persona più vicina ad essere un vero e proprio padre. Lui è stato un essere umano incredibile, e mi è stato vicino nella vita quando nessun altro avrebbe voluto. Non è stato solo un grande regista e produttore, ma, la sua più grande abilità nella vita, secondo me, è stata quella di essere un Superman della vita reale, perché ha aiutato tutti grazie alla sua umanità, portando anche avanti il suo amore per gli animali. Lui ha pagato anche la mia riabilitazione, mi ha ingaggiato più volte di quanto abbia fatto qualsiasi altro produttore di Hollywood. Questo perché gli piaceva il mio modo di lavorare, ma, allo stesso tempo, cercava di occuparsi di chi voleva bene in maniera veramente amorevole.