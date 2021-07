La Famiglia Addams 2: il poster dedicato al film d’animazione

Dopo i character poster è stato diffuso un nuovo poster ufficiale dedicato a La Famiglia Addams 2, il film d’animazione in uscita a ottobre. Nell’immagine possiamo vedere tutta la famiglia pronta per la vacanza avventurosa che li porterà in giro per gli Stati Uniti.

Qui sotto trovate il nuovo poster ufficiale de La Famiglia Addams 2.

Prepare to laugh your heads off. Literally.💀Trailer Tomorrow. #AddamsFamily2 only in theaters October 1. pic.twitter.com/v5nrGmcN1f — The Addams Family (@meettheaddams) July 6, 2021

Nel nuovo lungometraggio Morticia e Gomez si ritrovano ad essere sconvolti dal fatto che i loro figli stanno effettivamente crescendo. Per questo motivo decidono di raggruppare tutta la famiglia e partire per una vacanza in camper, per un viaggio lungo gli Stati Uniti che si rivelerà esilarante.

Il primo film è uscito nel 2019 ed ha guadagnato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, e per questo motivo il sequel è stato subito messo in cantiere. Il cast originale del lungometraggio ha visto grandi nomi come: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher, e Snoop Dogg.

A dirigerlo sono stati Conrad Vernon e Greg Tiernan. Nel primo film ai personaggi già conosciuti si è aggiunto quello inedito di Margaux Needler – doppiata da Allison Janney – la conduttrice di un reality show che si scontra con gli Addams nel corso dei preparativi per un’importante festa.