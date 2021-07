La Famiglia Addams 2: i character poster del film d’animazione

Per l'uscita de La Famiglia Addams 2, prevista per l'1 ottobre, sono stati distribuiti i character poster con tutti i protagonisti.

La Famiglia Addams 2 arriverà l’1 ottobre nelle sale cinematografiche, ed a mano si stanno rivelando nuovi materiali dedicati al lungometraggio d’animazione: dopo il teaser trailer sono stati mostrati i character poster con tutti i protagonisti principali.

Ecco i character poster di La Famiglia Addams 2, con Gomez, Morticia, Mercoledì, Mano, Pugsley, Lurch, la Nonna, Zio Fester e cugino Itt.

Nel nuovo lungometraggio Morticia e Gomez si ritrovano ad essere sconvolti dal fatto che i loro figli stanno effettivamente crescendo. Per questo motivo decidono di raggruppare tutta la famiglia e partire per una vacanza in camper, per un viaggio lungo gli Stati Uniti che si rivelerà esilarante.

Il primo film è uscito nel 2019 ed ha guadagnato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, e per questo motivo il sequel è stato subito messo in cantiere. Il cast originale del lungometraggio ha visto grandi nomi come: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher, e Snoop Dogg.

A dirigerlo sono stati Conrad Vernon e Greg Tiernan. Nel primo film ai personaggi già conosciuti si è aggiunto quello inedito di Margaux Needler – doppiata da Allison Janney – la conduttrice di un reality show che si scontra con gli Addams nel corso dei preparativi per un’importante festa.

I personaggi sono tratti da una serie di vignette realizzate a partire dal 1938 da Charles Addams. Da quei disegni sono stati tratti telefilm, film animati e live-action, videogiochi e tanto materiale da merchandising.