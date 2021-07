House Of The Dragon: Milly Alcock e Emily Carey nel cast

Milly Alcock e Emily Carey sono i due nuovi ingressi nel cast di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones.

Milly Alcock e Emily Carey sono entrate nel cast di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones. Le due interpreti vestiranno rispettivamente i panni delle versioni giovani della principessa Rhaenyra Targaryen e di Alicent Hightower.

Rhaenyra Targaryen è la prima figlia del re, ed è capace di guidare i dragoni. In molti potrebbero dire che una principessa ha tutto, ma il suo problema consiste nel non essere nata donna. Mentre Alicent Hightower è la figlia di Otto Hightower, il braccio del re, e si può considerare la più attraente donna dei Sette Regni. Si tratta però di una donna dotata di molta grazie, ma, allo stesso tempo di grande acume politico.

La Alcock è apparsa in produzioni come Reckoning, Upright e The Gloaming; mentre la Carey è comparsa nei panni della giovane Diana in Wonder Woman, ed ha fatto la giovane Anastasia nel live-action omonimo.

La serie House of the Dragon racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros ed è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. La serie, come già anticipato, sarà diretta da Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Game of Thrones) e avrà come produttore esecutivo l’autore della saga George R.R. Martin.