Fast and Furious: Charlize Theron protagonista di uno spin-off al femminile

Nonostante la saga di Fast and Furious si concluderà dopo altri due film, sembra che il franchise sia pronto a proseguire nel suo percorso, ed un ulteriore tassello è stato aggiunto dopo la notizia diffusa da Variety, che ha parlato di uno spin-off al femminile con protagonista Charlize Theron.

Ciò che si sa di questo spin-off di Fast and Furious con Charlize Theron è che Vin Diesel avrebbe ingaggiato alcuni autori che starebbero scrivendo la sceneggiatura. Nonostante il suo personaggio, Cipher, non sia stato molto approfondito fino ad ora nei film della saga, mettere Charlize Theron al centro di un progetto del genere potrebbe essere un’ide vincente.

Tra l’altro, dopo le performance in Mad Max: Fury Road, Atomica Bionda, e The Old Guard, Charlize Theron può essere considerata una delle attrici action del momento.

Ricordiamo che Charlize Theron è comparsa nei panni di Cipher in Fast and Furious 8, ed è ritornata anche in Fast and Furious 9, che negli Stati Uniti è già arrivato nelle sale cinematografiche. Intanto, per sfruttare ancora meglio il franchise Vin Diesel, ultimamente, non ha scartato l’ipotesi di un musical dedicato proprio a Fast and Furious.