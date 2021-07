Come vendere droga online (in fretta) 3: trailer della nuova stagione in arrivo su Netflix

Nessun piano, neanche un amico, niente MyDrugs: per Moritz, la storia si fa seria nella stagione 3 di Come vendere droga online (in fretta), in arrivo il 27 luglio.

Netflix ha pubblicato il trailer di Come vendere droga online (in fretta) Stagione 3, serial tedesco tra i più seguiti sulla piattaforma streaming con protagonista Maximilian Mundt, in arrivo il 27 luglio anche in Italia.

Moritz si ritrova inaspettatamente da solo e cerca in tutti i modi di non mollare la presa come amministratore delegato di MyDrugs. Ma quando le condizioni di Lenny peggiorano all’improvviso e il ragazzo ha bisogno dell’aiuto del suo migliore amico, i due (con Dan al seguito, per qualche motivo) si riuniscono per un ultimo incarico dalle conseguenze esplosive.

Leggi anche: