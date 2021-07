Apple MacBook Pro con SoC M1X, nel 2022 i MacBook Air con chip M2 (rumor)

I fan della mela speravano di vederli presentati durante il WWDC 2021, invece i nuovi MacBook Pro 2021 si devono ancora fare vedere. Secondo nuove indiscrezioni, i laptop più potenti di Apple dovrebbero comunque arrivare entro la fine del 2021, ma senza chip M2. Al contrario, monteranno il SoC noto come M1X.

Quanto alla vera e propria nuova generazione del SoC proprietario di Apple: l‘Apple Silicon M2 dovrebbe debuttare con la nuova generazione dei Macbook Air prevista nel 2022. A dirlo è il leaker ‘Dylan’ (@dylandkt su Twitter).

Il chip M1X dovrebbe offrire una soluzione a 10 core, 8 per le performance e 2 per l’efficienza energetica. Sarebbero comunque più potenti dell’M2, che mantenendo una struttura octa-core vedranno comunque un passo in avanti sul fronte delle performance, forse lavorando a frequenze superiori.

I nuovi MacBook Air 2022 sono attesi per la prima metà del 2022 e dovrebbero essere offerti in diversi colori, su modello dei nuovi Apple iMac. Ci si aspetta anche un case più leggero, oltre che una porta MagSafe e 4 USB.

Più incerta la tecnologia del display. Verosimilmente sui nuovi Macbook Pro vedremo gli stessi schermi mini-LED introdotti con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. Anche per differenziare i due segmenti, è inverosimile che la stessa tecnologia venga usata anche sui nuovi Air.