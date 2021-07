The Suicide Squad: Missione Suicida, ci sarà una sequenza nei titoli di coda

Una delle grandi tradizioni relative ai blockbuster moderni, soprattutto quelli di stampo supereroistico, è la presenza di scene aggiuntive nei titoli di coda, sia “mid” che “post”, che possono essere sia scene divertenti quanto accessorie che piccoli cliffhanger verso eventuali sequel. James Gunn, interrogato a proposito della presenza o meno di qualcosa del genere anche in The Suicide Squad: Missione Suicida, risponde affermativamente e aggiunge anche qualche dettaglio di produzione.

1) Yes 2) In my movies they’ve been things I’ve come up with but that’s not always the case. I shot the post credits sequence for Thor: The Dark World, which the studio asked me to do. https://t.co/i0yyinhIsU

— James Gunn (@JamesGunn) July 2, 2021