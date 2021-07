Mission: Impossible – La scena iniziale cambiata da George Lucas

George Lucas, oltre ad essere il creatore di una saga mitica come quella di Star Wars, è anche intervenuto in un altro franchise cinematografico in maniera inaspettata: stiamo parlando di quello di Mission: Impossible. Sembra infatti che lo stesso Lucas abbia portato Brian De Palma a cambiare la scena iniziale del film.

Durante un podcast lo stesso De Palma ha detto sul cambio della scena iniziale di Mission: Impossible:

Quando George Lucas ha visto il film ha detto che mancava una preparazione a ciò che si stava vedendo, visto che si era subito catapultati nel mezzo di una missione. Perciò ci disse di creare qualcosa che preparasse a quel momento, e realizzammo questa scena in cui sono tutti seduti attorno ad un tavolo ed ognuno dà le sue istruzioni riguardo a ciò che accadrà.

Ricordiamo che il primo Mission: Impossible uscì nel 1996, lanciando il franchise. Quel lungometraggio ottenne incassi molto importanti, arrivando ad ottenere ben 457 milioni di dollari. Si trattò del terzo incasso dell’anno, dietro a Independence Day e Twister.

Attualmente siamo arrivati alla produzione del settimo capitolo della saga, che doveva inizialmente essere girato assieme all’ottavo, che è stato comunque già pianificato.