iPhone e iPad: una nuova rete WiFi manda in tilt i device di Apple

Attenzione ai WiFi a cui vi collegate da iOS. Una rete WiFi è in grado di interferire con il corretto funzionamento di iPhone e iPad. Il problema? Il SSID viene scambiato da iOS per un codice eseguibile, creando un conflitto che, detto in parole povere, rende tutte le funzioni di rete inservibili.

Basta una rete WiFi dal nome inusuale per mandare in tilt iPhone e iPad. La scoperta è stata annunciata dal developer Carl Schou, ma ci stupisce fino ad un certo punto. Non è la prima volta che succede: solamente qualche settimana fa riportavamo un caso completamente analogo. In quell’occasione – a raccontarcela era sempre Schou – il SSID incriminato era il seguente: %p%s%s%s%s%n.

Questa volta il SSID – l’identificativo della rete WiFi – da evitare come la peste è chiamato “%secretclub%power”. In entrambi i casi, iOS scambia l’identificativo per un codice da eseguire. Il simbolo della percentuale viene usato per dare alcuni comandi legati alla gestione degli stack di iOS.

L’iPhone che si connetta ad una di queste due reti perde le funzioni di rete. Il Wifi non dà segni di vita e non è possibile connettersi a nessun’altra rete. Il problema persiste sicuramente dopo aver semplicemente riavviato lo smartphone, mentre potrebbe persistere addirittura dopo aver ripristinato le impostazioni di rete. Insomma, parliamo di un problema molto fastidioso.

I due SSID ‘molesti’ sono stati scoperti e testati per mere ragioni di ricerca, ma ora sono ormai entrambi di dominio pubblico, con il rischio che qualche buontempone – per usare un eufemismo – decida di usarli per giocare al prossimo un tiro mancino.