iPhone e iPad collegati al WiFi, occhio a questo SSID: manda in tilt il device

In queste ore si è parlato di un nuovo glitch scoperto su iOS. Riguarda le connessioni Wifi e, in particolare, uno specifico SSID che sarebbe in grado di mandare in tilt iPhone e iPad. Fortunatamente si tratta di un identificativo estremamente specifico e, altrettanto fortunatamente, esiste un metodo per risolvere il problema.

Basterebbe connettersi ad una rete WiFi con SSID denominato %p%s%s%s%s%n per mandare completamente in tilt i servizi di rete. La cosa interessante è che anche riavviando lo smartphone e scollegandosi dalla rete il problema persiste. Insomma, l’iPhone non è più in grado di far funzionare le connessioni via WiFi.

Can someone explain why this is the behavior after connecting to this SSID? — WiFi.py (@wifi_py) June 20, 2021

L’unico modo per risolvere il problema è seguire queste istruzioni:

Andare sulle Impostazioni

Selezionare Generali

Ripristina

Ripristina Impostazioni di rete

Fatto ciò, i servizi di rete non dovrebbero più andare in crash. Si tratta dell’ennesima sequenza di caratteri in grado di ‘uccidere’ i device di Apple. Non è la prima volta che succede. Il problema colpisce specificatamente iOS, mentre non è riproducibile su Android.

Something uses printf on that string without sanitization. To make it worse, %n causes printf to write to memory, likely overwriting something important enough to cause a crash. — Jernej Simončič (@jernej__s) June 20, 2021

Il glitch è stato scoperto dal ricercatore informatico Carl Shou, fondatore di The Secret Club. Nel thread originale su Twitter, un utente ha ipotizzato la possibile causa del problema: ‘%n’ all’interno di iOS è un comando per la gestione della memoria, è verosimile che l’iPhone interpreti la stringa come una richiesta di sovrascrivere alcune informazioni sulla RAM, causando un crash involontario. Siccome gli iPhone e gli iPad salvano la lista delle ultime connessioni utilizzate, questo spiegherebbe perché, anche scollegandosi dalla rete, i problemi persisterebbero ad ogni ravvio fino ad un reset delle impostazioni di rete.