Fortnite ospiterà presto il cestista LeBron James come Icona?

Non sono pochi i casi in cui alcuni leaker riescono a prevedere le novità pronte a entrare nel mondo di Fortnite, che ormai ospita qualunque tipo di ospite grazie al suo universo vastissimo e alle mille possibilità di integrazione che Epic Games ha aggiunto negli anni.

Questa volta potrebbe essere il turno di LeBron James, il famosissimo cestista statunitense.

Il battle royale della software house che ha dato vita all’Unreal Engine è ancora giocatissimo su tutte le piattaforme, nonostante alti e bassi, e gli eventi con cui Epic Games ravviva i contenuti di gioco sono all’ordine del giorno.

Stando a quanto dichiarato su Twitter dal noto leaker Shiina, Lebron James sarebbe la nuova Icona sportiva del battle royale, ma purtroppo non sono stati accennati ulteriori dettagli. Si tratta di un rumor postato esclusivamente dal leaker in questione, che nonostante la percentuale di affidabilità piuttosto alta va preso ovviamente con le pinze.

All’effettivo, la collaborazione fra Epic Games e LeBron James è piuttosto verosimile, considerando anche l’inserimento dell’NBA a maggio e l’assenza del cestista, a cui l’azienda potrebbe aver infatti dedicato uno spazio riservato e un’entrata in grande stile a poco più di un mese di distanza.

C’è da considerare anche l’uscita di Space Jam 2: A New Legacy, che non sembra attualmente collegata all’arrivo di LeBron James come Icona nel gioco, ma che all’effettivo potrebbe dare una spinta in più a Epic Games per valutare la chiacchierata collaborazione con l’amato cestista. Vi abbiamo parlato della data di uscita del film recentemente, mostrandovi anche il nuovo poster ufficiale, potete accedere al nostro approfondimento attraverso il seguente link.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli da parte dell’azienda, che – nel caso in cui il rumor sulla nuova Icona si rivelasse fondato – avrà premura di aggiornare l’utenza come di consueto sulle proprie pagine e all’interno del battle royale stesso