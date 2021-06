Space Jam: New Legends esce il 23 settembre, ecco poster ufficiale e annuncio del trailer

Warner Bros. ha pubblicato il poster ufficiale di Space Jam: New Legends, insieme alla promessa di un nuovo trailer in arrivo oggi.

La Tune Squad e LeBron James fanno squadra per arrivare sempre più in alto in Space Jam: New Legends.Domani il nuovo trailer! #SpaceJam Posted by Warner Bros. Pictures on Tuesday, June 8, 2021

Il film, in uscita il 16 luglio negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma streaming HBO Max, arriverà dunque il 23 settembre nel nostro Paese; star “umana” della pellicola è LeBron James, che raccoglie il testimone sportivo e attoriale dal leggendario Michael Jordan del primo episodio, e che vivrà un’epica avventura a fianco degli intramontabili personaggi Looney Tunes, diretto da Malcolm D. Lee.

La sinossi ufficiale della pellicola recita:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

