Fast and Furious: Tyrese Gibson vuole Rihanna, Denzel Washington e Matt Damon nel prossimo film

Con Fast and Furious 9 che è già uscito negli Stati Uniti c’è già chi pensa al prossimo film della saga, e tra questi c’è Tyrese Gibson, che a domanda specifica riguardo su chi vorrebbe in un prossimo lungometraggio del franchise avrebbe le idee chiara: Rihanna, Denzel Washington e Matt Damon tutti e tre insieme.

Secondo Tyrese Gibson nel prossimo film di Fast and Furious dovrebbero esserci Rihanna, Denzel Washington e Matt Damon perché:

Rihanna è capace di lasciare tutti a tappeto in qualsiasi red carpet, e poi è sexy, è una bad girl, e penso che la sua energia sarebbe perfetta in Fast and Furious. E poi ci metterei dentro Matt Damon, che ha fatto parte del franchise di Bourne, che riguarda sempre la Universal. E, infine, vorrei Denzel Washington perché lui è il motivo per cui ho iniziato a recitare.

Insomma, si tratta di tre nomi di grande peso, tra l’altro Rihanna avrebbe dovuto realmente entrare a far parte della saga di Fast and Furious in occasione del sesto capitolo, ma all’epoca la cantante dovette rinunciare per impegni professionali.

