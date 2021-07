Amazon: i furgoni elettrici della Rivian si mostrano in alcune bellissime foto

I furgoni elettrici di Amazon sono vicini all'entrata in produzione. Rivian ha condiviso alcune foto dei primissimi furgoni delle consegne.

05—Lug—2021 / 11:35 AM

I furgoni elettrici della Rivian si mostrano in alcune prime foto. Manca pochissimo prima che entrino a far parte della flotta di veicoli di Amazon. Le foto sono state condivise dal CEO della casa automobilistica, RJ Scaringe.

Nel 2019 Amazon ha investito 700 milioni di dollari nella Rivian, una startup che vuole occupare lo stesso segmento di mercato di Tesla, producendo auto elettriche di lusso. Per il momento sono stati presentati due veicoli: l’R1S e R1T, un SUV e un pickup. Al momento, nessuno di questi è già entrato in produzione. Le aspettative da parte dei consumatori e degli analisti sono altissime, anche perché Amazon non è l’unica grande azienda ad aver scommesso su questa interessante startup.

Rivian produrrà 100.000 furgoni delle consegne elettriche per Amazon. I primi 10.000 saranno consegnati entro la fine del 2022, mentre gli altri furgono verranno consegnati a scaglioni fino al 2030.

Nelle foto vediamo otto dei primi furgoni usciti dagli stabilimenti della Rivian. Alcuni prototipi sono già stati testati in strada nel corso degli scorsi mesi. Sembra che l’azienda sia vicinissima all’inizio della produzione di massa.

I dettagli sulle specifiche tecniche del veicolo sono pochissimi. Non ne conosciamo ancora potenza e autonomia. Parliamo di veicoli che possono macinare decine di chilometri al giorno, ma che difficilmente si spostano fuori dai perimetri delle grandi città.