Beastars: un mockumentary sul lupo grigio ispirato alla serie anime su Netflix

Tra gli animali più maestosi in natura, noti come grandi cacciatori, i lupi grigi sono protagonisti di un inaspettatore mockumentary che stuzzicherà i fan di Beastars, peculiare anime di cui sta per arrivare la seconda stagione su Netflix.

Il video è doppiato, con cipiglio da documentario naturalistico “serio” dai doppiatori stessi del protagonista Legoshi, Chikahiro Kobayashi per il Giappone, Jonah Scott per la versione inglese e Carlo Vázquez per quella spagnola.

La serie, tratta dal manga omonimo di Paru Itagaki, è diretta da Shinichi Matsumi a partire dalle sceneggiature di Nanami Higuchi, e narra i turbamenti emotivi di un gruppo di giovani studenti in un mondo simile al nostro ma popolato solo da animali antropomorfi, in una società retta su precari equilibri tra carnivori ed erbivori.

Dopo il successo della prima stagione, la seconda ha debuttato in Giappone all’inizio dell’anno, per arrivare ora nel resto del mondo il 15 luglio grazie a Netflix.

