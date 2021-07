Pirati dei Caraibi: Greg Ellis vuole Johnny Depp nel prossimo film

Greg Ellis, interprete della saga dei Pirati dei Caraibi, rivuole Johnny Depp nel franchise, e lo ha detto chiaramente al sito Express. L’attore ha dichiarato che non ha senso la saga dei Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp.

Queste sono le parole di Greg Ellis:

So che è ancora nel bel mezzo delle sue battaglie legali, perciò non entrerò troppo nei dettagli di certe cose. Però posso dire che molte persone lo hanno screditato. Che siano gli Studios o i giornalisti si è creata la paura della percezione negativa del personaggio, che non vogliono associare ai vari progetti. Ma penso che sia bizzarro il fatto che una figura che è amata da tante persone nell’ambiente venga rimossa da un film (questo è un riferimento fatto al licenziamento di Depp da Animali Fantastici 3 ndr).

Penso che comunque Johnny ritornerà nel franchise dei Pirati dei Caraibi, anche se non so in che punto. In un mondo ideale credo che in Pirati dei Caraibi 6 ogni personaggio che è stato amato dai fan dovrebbe tornare. Pare che ora siano nella fase di scrittura della sceneggiatura, e se Jack Sparrow non fosse ancora l’elemento centrale di tutto sarebbe come se Kirk non facesse parte dello Star Trek originale.