OnePlus 9T Pro avrà uno schermo posteriore e uno Snapdragon 888 Plus?

A qualche giorno dal documento che ha anticipato la possibile fusione fra Oppo e OnePlus, giungono in rete i primi possibili dettagli in merito al nuovissimo OnePlus 9T Pro. Si parla questa volta di peculiarità davvero interessanti, dal processore a un possibile secondo schermo che il telefono potrebbe integrare.

Abbiamo a che fare con informazioni riprese dal noto sito MyDrivers, le quali non sono quindi assolutamente confermate. La piattaforma ha anche pubblicato una prima foto che potrebbe aver anticipato il design finale del OnePlus 9T Pro, anche in questo caso da prendere con le pinze in attesa di informazioni ufficiali. Va anche considerato in questo caso che lo smartphone non è neanche stato annunciato da parte di OnePlus, e potrebbe di conseguenza non vedere mai la luce.

Per quanto concerne il processore, si parla di uno Snapdragon 888 Plus, e fra le ulteriori componenti è emersa anche la presenza di una GPU Adreno 660. La foto presentata mostra un design piuttosto in linea con gli altri dispositivi dell’azienda, anche se è presente un dettaglio sul retro impossibile da non notare, proprio il secondo schermo accennato in apertura.

Questo secondo display verticale, posto accanto alle fotocamere, potrebbe avere svariati utilizzi, ma non sappiamo ancora alcun dettaglio in merito. All’effettivo questo potrebbe presentarsi con alcune funzioni base come avvenuto per lo Xiaomi Mi 11 Ultra, come la possibilità di leggere le notifiche o fungere da assistente per la fotocamera, ma è anche possibile che l’azienda abbia in serbo qualche idea innovativa per sfruttarlo.

Considerando le performance della serie OnePlus 9 per quanto riguarda le fotocamere, con anche il sistema professionale Hasselblad, è possibile che questo nuovo modello possa stupirci anche sotto questo punto di vista, per quanto concerne i colori delle foto e il focus peaking. Anche in questo caso non abbiamo nuovi riferimenti, se non l’ultima serie dell’azienda a fare da paragone.