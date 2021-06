Oppo e OnePlus: un documento anticipa dettagli sulla fusione

Già nel corso della scorsa settimana abbiamo ricevuto la conferma ufficiale, Oppo e OnePlus stanno per fondersi ufficialmente, ma fino a oggi non abbiamo avuto ulteriori dettagli in merito a questa particolare manovra. La comunicazione è stata arricchita quest’oggi con ulteriori dettagli postati dall’utente Evan Blass sulla piattaforma di Twitter, attraverso un documento che fornisce diversi dettagli in merito.

Il foglio in questione risponde a diverse importanti domande, e conferma che OnePlus diventerà un brand di Oppo, pur mantenendo la propria identità indipendente sul mercato. Pare che non ci saranno particolari differenze per i consumatori, in quanto si tratta di una fusione legata alle risorse aziendali e pensata per ottimizzare al meglio le performance dei due brand.

Si tratta apparentemente di un’ottima notizia, specialmente per gli amanti del brand di OnePlus, che riceveranno senza dubbio dei modelli ancora migliori nel futuro, ma c’è ancora un lato particolarmente poco chiaro che questo documento ha sottolineato. In fin dei conti i due brand si sono sempre somigliati, facendo parte della stessa macroscopica multinazionale BBK Electronics, e questo cambiamento apparentemente innocuo non potrà che giovare alla situazione dell’azienda.

All’interno del testo troviamo diverse domande e risposte, con vari dettagli utili per fare chiarezza su questa situazione alquanto delicata. Tuttavia, in partenza viene indicato che è necessario non rispondere alle domande riguardanti OS e ColorOS, di cui infatti non si parla nelle domande successive.

Viene invece indicata quella che sembra una risposta da dare in merito al campo dei sistemi operativi, che vi riportiamo qui di seguito:

“Attualmente non abbiamo alcun aggiornamento riguardo i sistemi operativi. Vi invitiamo a restare sintonizzati sui nostri canali ufficiali.”

Non sappiamo ancora il motivo di questa scelta così tassativa, e pare che potremmo presto scoprire ulteriori dettagli in merito a cosa Oppo e OnePlus stanno attualmente progettando in merito.