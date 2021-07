Lovecraft Country non avrà una seconda stagione su HBO

Lovecraft Country, nonostante sia stato molto apprezzato da una parte di pubblico ed a livello di critica, non ritornerà per una seconda stagione. HBO ha deciso di non rinnovare il telefilm, e la notizia arriva un po’ in maniera sorprendente, considerando che qualche mese fa la showrunner Misha Green aveva dichiarato che le nuove puntate erano già in fase di scrittura.

La stessa rete ha dichiarato:

Siamo grati per tutto ciò che hanno offerto il cast e la squadra di lavoro, ed a Misha Green che ha creato questa serie all’avanguardia.

Il fatto che Lovecraft Country non tornerà per una seconda stagione ha comunque spinto la stessa Misha Green a condividere qualcosa con il pubblico. Si tratta di una mappa che mostra la situazione degli Stati Uniti d’America all’inizio dei nuovi episodi. Basterà questo per accontentare i fan? Probabilmente no.

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

La serie si basa sul romanzo omonimo di Matt Ruff, pubblicato nel 2016. Al centro della storia ci sono le vicende di Atticus Freeman che assieme alla sua amica Letitia ed allo zio George vagheranno per gli Stati Uniti alla ricerca del padre scomparso. Tutto questo darà inizio ad un percorso pieno di orrore, attraverso le minacce di un’America ostile alle persone di colore, e piena di mostri usciti fuori dai racconti di Lovecraft.

Il cast della serie vede protagonisti Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams, Aunjanue Ellis, Abbey Lee, Jada Harris, Wunmi Mosaku, Jamie Chung, Jordan Patrick Smith, Jamie Neumann, Erica Tazel, Mac Brandt, e Tony Goldwyn.