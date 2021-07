Spider-Man: No Way Home – Il set LEGO rivela il costume di Tom Holland ed il Doctor Strange

Un nuovo set LEGO mostra il costume che Tom Holland indosserà in Spider-Man: No Way Home, oltre che la presenza del Doctor Strange.

Spider-Man: No Way Home si preannuncia come un film pronto a cambiare il Marvel Cinematic Universe, ed a creare un vero e proprio spiderverso, ma, tra le varie novità, sembra che il lungometraggio possa proporre anche un nuovo costume per il supereroe di Tom Holland, e le immagini di un set LEGO appena pubblicate sembrano mostrarlo per la prima volta.

Qui sotto trovate le immagini del set LEGO che propone anche il nuovo costume di Tom Holland.

Tra gli elementi che risaltano maggiormente c’è un simbolo del ragno dorato che copre tutte la parte superiore della calzamaglia del supereroe. Il set LEGO in questione è chiamato Spider-Man at the Sanctum Workshop, che conferma il rumor riguardante la presenza del Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home.

Il film potrebbe proporre anche altri Spider-Man di precedenti lungometraggi, come quello di Andrew Garfield e di Tobey Maguire, e poi villain come il Green Goblin di Willem Dafoe, Jamie Foxx ed il suo Electro, Alfred Molina con il suo Doc Ock.

Insomma, Spider-Man: No Way Home potrebbe essere uno di quei film capaci di dare una nuova faccia al Marvel Cinematic Universe.

Potrebbe interessarti anche questa news: