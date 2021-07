Space Jam: New Legends – Una clip con Porky Pig rapper

Una clip di Space Jam: New Legends mostra Porky Pig rapper. Il film arriverà negli Stati Uniti a luglio, ed in Italia a settembre.

Space Jam: New Legends si propone di catapultare le atmosfere ed i temi del primo Space Jam in una nuova epoca, con nuovi elementi, e pare che tra questi ci sarà anche l’hip-hop, con una clip che prova a dimostrarlo, considerando che viene mostrato Porky Pig impegnato in una battaglia da rapper.

Qui sotto trovate la clip di Cartoon Network su Space Jam: New Legends con Porky Pig rapper.

Il film, in uscita il 16 luglio negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma streaming HBO Max, arriverà dunque il 23 settembre nel nostro Paese; star “umana” della pellicola è LeBron James, che raccoglie il testimone sportivo e attoriale dal leggendarioMichael Jordan del primo episodio, e che vivrà un’epica avventura a fianco degli intramontabili personaggi Looney Tunes, diretto da Malcolm D. Lee.

Questa è la sinossi ufficiale: