Kevin Smith e la figlia Harley Quinn insieme per un nuovo progetto

Kevin Smith e la figlia Harley Quinn (per chi non lo sapesse si chiama veramente come il personaggio DC Comics) hanno collaborato a diversi film insieme, e sembra che siano pronti ad una nuova collaborazione, questa volta ancora più particolare. Kevin Smith ha infatti raccontato che Harley Quinn lo sta aiutando a scrivere una sceneggiatura, per un motivo piuttosto particolare.

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Smith sulla sua collaborazione con la figlia:

Questa settimana ho scritto molto, e ho passato un bel po’ di tempo a scrivere con la ragazzina. Stiamo scrivendo una sceneggiatura insieme ed abbiamo praticamente finito, è stata una grande esperienza. Le mie battute scritte per personaggi ventenni sembravano come se fossero robe appartenenti a dei cinquantenni, e devo quindi rendermi conto che non so più scrivere cose per giovani. I mie personaggi invecchiano non appena parlano, e per fortuna questa storia sarà multigenerazionale, quindi una parte dei dialoghi riguarderà persone della mia età.

Kevin Smith è a lavoro su diversi progetti ultimamene, come la serie Netflix dedicata a Masters of the Universe, ed il sequel del suo film Cult Generazione X. Su quale progetto ha messo mano la sua Harley Quinn?