John DeLorean: mito e magnate, il trailer della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer della docuserie John DeLorean: mito e magnate (in originale Myth & Mogul: John DeLorean) in arrivo il 30 luglio sulla piattaforma.

Combinando interviste e accesso in esclusiva con filmati inediti del regista premio Oscar D.A Pennebaker (“Bob Dylan: Don’t Look Back“), questa docuserie in tre parti esplora l’ascesa e il declino dell’icona dei motori John DeLorean, emblema dell’avidità del mondo aziendale negli anni ‘70. La serie mostra come l’imprenditore abbia catturato l’attenzione del mondo intero rappresentando l’arroganza di quegli anni attraverso la sua ambiziosa visione per l’auto del futuro.

