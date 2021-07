Belgio – Italia: dove vedere la partita in streaming 4K HD

Scopriamo dove vedere la nuova partita di Euro 2020 in streaming (e non solo) per ammirare i risultati di Belgio-Italia prima della semifinale.

Il campionato Euro 2020 è stato fino a oggi un successo per l’Italia, che la settimana scorsa è riuscita a battere l’Austria e a procedere nel torneo, il quale è sempre più vicino al termine. Questa volta gli azzurri dovranno vedersela però con il Belgio, che dopo la vittoria contro il Portogallo si è anch’esso qualificato ai quarti di finale come il nostro paese.

La sfida per la semifinale sarà questa sera, e scopriremo se l’Italia riuscirà di nuovo a trionfare e procedere verso il traguardo. Nelle precedenti partite l’Italia è riuscita a vincere contro Turchia, Svizzera e Galles senza ricevere alcun goal, per poi aggiudicarsi lo scorso incontro con un 2-1.

Scopriamo come ammirare il nuovo scontro gratis o a pagamento, per vedere in tempo reale tutte le azioni della squadra. Specifichiamo innanzitutto che l’incontro si terrà questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, esattamente alle ore 21:00.

Per quanto concerne la TV, abbiamo anche questa volta una copertura piuttosto completa e gratis da parte della Rai. L’incontro verrà infatti trasmesso in chiaro su Rai Uno, Rai Uno HD e Rai 4K. Tutti gli utenti potranno anche accedere al sito di Ray Play e vederla in diretta streaming, come anche alla piattaforma di Rai Sport.

Sky continua a trasmette ogni incontro, e ci porterà Belgio-Italia degli Euro 2020 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport, per la felicità di tutti gli abbonati al servizio. Sky Go e NOW porteranno in rete come di consueto l’incontro, configurandosi come un ulteriore scelta per gli abbonati.

Siamo ormai agli sgoccioli del nuovo campionato, e non ci resterà che ammirare la partita questa sera per scoprire se l’Italia riuscirà a continuare verso l’ambitissima finale del torneo, che dopo l’annullamento dello scorso anno risulta più vivo che mai e pieno di sorprese.