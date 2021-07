Windows 11: un video mostra l’OS in funzione su un Windows Phone

È passato pochissimo tempo da quando Microsoft ha svelato al mondo Windows 11, il nuovo sistema della compagnia che amplia le funzioni di Windows 10, portando nel pacchetto moltissime ulteriori possibilità.

Una delle principali novità ha riguardato il supporto ai device touch, per cui la casa di Redmond ha avuto un occhio di riguardo.

Si parla ovviamente dei suoi Microsoft Surface, portatili che abbracceranno il nuovo OS, ed è possibile anche entrare più nel dettaglio già da subito per quanto concerne i sistemi mobile. Un utente infatti ha sfruttato la prima build resa disponibile ufficialmente, ve ne abbiamo parlato all’interno di questo articolo dedicato, per portare Windows 11 su un Windows Phone.

Il tutto è stato registrato e caricato sulla piattaforma di YouTube, e grazie al brevissimo filmato possiamo ammirare Windows 11 davvero in funzione su un Windows Phone. Nonostante non vengano mostrate tutte le funzioni, l’esperimento mostra che l’OS riesce a girare perfettamente su un Lumia 950 XL, ed è possibile sfruttare le varie app e feature confermate da Microsoft proprio come su PC.

Il telefono in questione è uno degli ultimi prodotti da parte della casa di Redmond per il campo mobile, prima che questa confermasse la fine del supporto ai sistemi. Non sappiamo se attualmente Microsoft abbia l’intenzione di rituffarsi all’interno del mercato, ma c’è da dire che con il suo nuovo OS avrebbe questa volta la strada piuttosto spianata. Il display da 5,7 risulta infatti piuttosto adeguato per l’utilizzo, anche se le animazioni mostrate non sono particolarmente fluide, forse a causa proprio della mancata ottimizzazione per lo smartphone.

Il team ha pubblicato sul proprio sito ufficiale guide e strumenti utili per portare Windows 10 e Windows 11 sui vecchi Windows Phone, specificando anche le criticità delle varie implementazioni. Non è quindi detto che in futuro la squadra non lavori per ottimizzare meglio il sistema, e mostrarci un risultato più fluido.